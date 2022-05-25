تونس: انتشال جثة وفقدان 75 شخصا إثر غرق مركب وإنقاذ 24 مهاجرا قبالة سواحل صفاقس

"الزورق المطاطي انطلق من سواحل مدينة زوارة الليبية خلال ليلة الأحد/ الإثنين وعلى متنه حوالي 100 شخص"

قال مصدر أمني تونسي، أن السلطات انتشلت، اليوم الأربعاء، جثة مهاجر غير نظامي، وأنقذت 24 آخرين، إثر غرق مركب قبالة سواحل صفاقس جنوبي البلاد على عمق 6 أمتار، فيما تبحث عن 75 مفقودا أغلبهم أفارقة، من دول جنوب الصحراء.

وأضاف المصدر الذي نقلته العديد من الوكالات أن "وحدات الحرس الوطني والقوات البحرية، وبمشاركة غواصين تابعين للحماية المدنية، تواصل البحث عن 75 مفقودا كانوا على متن المركب"وتابع أنه "حسب التحريات الأولية تبين أن الزورق المطاطي انطلق من سواحل مدينة زوارة الليبية خلال الليلة الفاصلة بين يومي الأحد والاثنين، وأن حوالي 100 شخص كانوا على متنه".

ولم يحدد المصدر سبب غرق المركب، إن كان نتيجة عيب فيه أو بسبب الحمولة الزائدة، فيما لم يصدر بيان رسمي بشأن الحادثة

وشهدت تونس مؤخرا تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة إلى أوروبا، خصوصا تجاه سواحل إيطاليا على وقع تداعيات الأزمتين الاقتصادية والسياسية بالبلاد.

و وفق بيانات سابقة ضبطت وزارة الداخلية التونسية خلال عام 2021 ، 20 ألفا و616 مهاجرا غير نظامي، بينهم 10 آلاف و371 أجنبيا معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.