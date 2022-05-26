مسؤول جزائري: لم نبرمج رحلات جوية إضافية نحو إسبانيا بسبب موقفها من الصحراء

عضو في البرلمان الجزائري:"التصريح الأخير للسلطات الاسبانية، لم نقبله، والجزائريون لهم السيادة لاتخاذ القرارات"

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، محمد هاني، إن "عدم برمجة رحلات جوية باتجاه إسبانيا، جاء بسبب موقف مدريد من قضية الصحراء" وتابع "التصريح الأخير للسلطات الاسبانية، لم نقبله، والجزائريون لهم السيادة لاتخاذ القرارات".

وأشار عضو الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري محمد هاني إلى أن "الجزائر معروفة بسياستها، هناك خطوط حمراء لا يج تجاوزها، كان هناك تصريح من طرف الوزير الأول الإسباني الجميع يعلم به، فيما يخص الموقف الإسباني اتجاه القضية الصحراوية".

وزاد قائلا "اختيار الوجهات، هو قرار سيادي، لم نغلق الرحلات، ولكن لم نضف رحلات، بعض القرارات تتخذهم السلطات العليا، وإن شاء الله سنجد حلولا للجالية، ولكن في بعض المناسبات هناك أمور أكثر أهمية".

وكانت الجزائر قد أعلنت قبل أيام عن برمجة عشرات الرحلات الجوية والبحرية لنقل المسافرين، استعدادا لموسم الصيف، دون أن تبرمج رحلات جديدة نحو إسبانيا، وهو ما أثار الكثير من علامات الاستفهام.