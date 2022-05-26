المغرب: افتتاح القنصلية 25 في الصحراء

عدد القنصليات التي تم افتتاحها في الصحراء وصل 25 قنصلية تتوزع ما بين مدينتي الداخلة (13)والعيون(12)

افتتحت جمهورية سورينام، اليوم الخميس، قنصلية عامة في الداخلة، مؤكدة بذلك دعمها لسيادة المملكة على كامل تراب صحرائها وبذلك يرتفع عدد القنصليات التي تم افتتاحها في الصحراء إلى 25 قنصلية تتوزع ما بين مدينتي الداخلة (13 قنصلية) والعيون (12 قنصلية).

وكان وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والتعاون بجمهورية سورينام، ألبرت رامدين، قد عبر أمس الأربعاء، عن “دعم بلاده الكامل” للمخطط المغربي للحكم الذاتي، باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، في إطار الاحترام الكامل للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب.

وجدد رامدين، في بيان مشترك صدر عقب محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، "التأكيد على اعتراف جمهورية سورينام بسيادة المملكة المغربية على كافة ترابها، بما في ذلك الصحراء" وتابع “نسعى إلى التواجد بقوة في الداخلة من أجل خلق فرص للقطاع الخاص في البلدين”، مؤكدا على ضرورة توطيد العلاقات مع المملكة المغربية على أسس متينة من الصداقة والالتزام المتبادل"

ويندرج موقف سورينام في إطار دينامية الدعم الذي تحظى به القضية الوطنية، والذي عبرت عنه العديد من البلدان عبر العالم، من بينها بلدان منطقة الكاريبي. إذ غيرت 12 بلدا من هذه المنطقة من أصل 14، موقفها لفائدة المغرب بشأن قضية الصحراء المغربية.