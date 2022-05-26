بوركينا فاسو: مقتل 50 مدنيا في هجوم شرق البلاد

أكد حاكم الإقليم أن "الهجوم على سكان بلدة مادجواري ونفذه أشخاص مجهولون، مشيرا إلى أن "الحصيلة غير النهائية"

قال حاكم إقليم بشرق بوركينا فاسو الكولونيل هوبير ياميوجو في بيان، اليوم الخميس، إن "مسلحين قتلوا نحو 50 شخصا في منطقة بشرق البلاد" وأكد أن "الهجوم على سكان بلدة مادجواري ونفذه أشخاص مجهولون، مشيرا إلى أن "الحصيلة غير النهائية".

وبحسب هيئة أركان الجيش، قتل خمسة جنود و30 "إرهابيا" في شمال بوركينا فاسو السبت المنصرم، إثر هجوم يُشتبه بأن إرهابيين نفذوه على وحدة عسكرية.

وردت "الوحدة العسكرية في بورزانغا"، إحدى بلدات إقليم بام وسط شمال البلاد، "بقوة على هجوم استهدف قاعدتها السبت" شنه "إرهابيون جاؤوا بأعداد كبيرة مدججين بالسلاح"، بحسب بيان جيش بوركينا فاسو.

وأوضحت الهيئة أن "الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل ما لا يقل عن ثلاثين إرهابيا"، لافتة إلى أن المهاجمين "اضطروا للتراجع أمام القوة النارية لعناصر الوحدة وتدخل الطيران".

ويؤكد قائد المجلس العسكري الحاكم في البلاد اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا الذي أطاح بالرئيس المنتخب روك مارك كريستيان كابوري في 24 يناير/كانون الثاني المنصرم أن إيجاد حل للأزمة الأمنية "أولوية" بالنسبة إليه.

وبعد فترة هدوء نسبي في الأسابيع التي أعقبت استيلاءه على السلطة، تجدّدت هجمات الجماعات الإرهابية المتطرفة، وأسفرت عن نحو 200 قتيل بين مدنيين وجنود.

وتشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015 هجمات إرهابية تنفذها حركات مسلحة بعضها تابع للقاعدة وتنظيم داعش الإرهابي، خلّفت أكثر من ألفي قتيل وأجبرت نحو 1,8 مليون شخص على النزوح.