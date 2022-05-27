البنك الدولي: ميناء طنجة المتوسط سادس أكثر موانئ العالم كفاءة في التعامل مع الحاويات من بين 370 ميناء عالميا

تقدم الميناء الذي يعد الأول في شمال إفريقيا وأوروبا، على ميناء بور سعيد في مصر، وميناء برشلونة الاسباني.

كشف تقرير البنك الدولي أن الميناء المغربي "طنجة المتوسط" احتل المرتبة السادسة من بين 370 ميناء عالميا وهو الأعلى تصنيفا في أوروبا وشمال أفريقيا في مؤشر أداء موانئ الحاويات على مستوى العالم،

وصف التقرير ميناء طنجة المتوسط بأنه "الأعلى تصنيفا في أوروبا وشمال أفريقيا"، وحل ميناء الملك عبد الله السعودي في المرتبة الأولى، متبوعا بميناء حمد القطري، و يانغشان الصيني، وميناء خليفة الإماراتي. وتقدم الميناء المغربي في التصنيف على على ميناء نينغبو- تشوشان في الصين ، وميناء جدة بالمملكة العربية السعودية، وميناء كانتون (الصين)، وميناء يوكوهاما (اليابان) وميناء الجزيرة الخضراء في إسبانيا (المرتبة 11).

كما تقدم الميناء المغربي، الذي يعد الأول في شمال إفريقيا وأوروبا، على ميناء بور سعيد في مصر، وميناء برشلونة الاسباني. وضم التقرير أيضا مينائي أكادير والدار البيضاء، وحل الأول في المركز 260 عالميا والثاني في المرتبة 262 عالميا.

يذكر أن الميناء كان قد حقق خلال السنة الماضية، رقما قياسيا جديدا على مستوى البحر الأبيض المتوسط بمعالجة أزيد من 7 ملايين حاوية من حجم 20 قدم، بنسبة نمو تصل إلى 24% مقارنة مع السنة التي قبلها.

وأصدر البنك الدولي ومعلومات الأسواق الصادرة عن وكالة ستاندرد أند بورز العالمية، هذا الأسبوع، الإصدار الثاني من مؤشر أداء موانئ الحاويات على مستوى العالم، الذي يوضح أداء موانئ الحاويات على مستوى العالم، ويتمثل الهدف منه في أن يكون أساساً مرجعياً للأطراف المعنية الرئيسية في الاقتصاد العالمي.