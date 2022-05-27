تونس: القضاء يُقرر منع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من السفر خارج البلاد

كشفت حقائق بوجود خلايا تملك السلاح، وتقوم بالتنصت على خصوم الحركة من الإعلاميين والسياسيين بهدف تصفيتهم

أفادت مصادر قضائية تونسية بالمحكمة الابتدائية بـ"أريانة" بمنع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من السفر على خلفية التحقيقات في "ملف الجهاز السري للإخوان" وشمل القرار منع مجموعة أخرى من النهضة دون الإفصاح عن أسمائهم.

ويأتي القرار إثر شكوى تقدمت بها هيئة الدفاع عن السياسيين القيادي اليساري شكري بلعيد، والقيادي القومي محمد البراهمي، اللذين اغتيلا عام 2013، واتهمت حركة "النهضة" الإخوانية بالتورط في العملية.

وفي 2018، طرحت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي العديد من الحقائق حول حركة النهضة، وذلك في أولى الجلسات المتعلقة بالجهاز السري لحركة النهضة، بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.

وكانت وزيرة العدل، ليلى جفّال، قد أمرت في يناير/كانون المنصرم بإعادة فتح تحقيق وبحث وتتبع لملف الجهاز السري للإخوان، وعدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.

وتتحدث المصادر عن كشفت حقائق بوجود خلايا نائمة تملك السلاح، وتقوم بالتنصت على خصوم الحركة من الإعلاميين والسياسيين بهدف تصفيتهم.