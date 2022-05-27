المغرب وفرنسا يختتمان مناورات جوية استمرت 12 يوما بمشاركة 80 طيارا من مختلف التخصصات

تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين ولتطوير قدرات الطيارين وتعزيز قدرات التخطيط والتشغيل التقني

اختتمت، اليوم الجمعة، مناورات جوية بين القوات المسلحة الملكية المغربية والجيش الفرنسي، استمرت 12 يوما بمدينة سيدي سليمان(غرب البلاد) "تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين ولتطوير قدرات الطيارين في عدد من المجالات وتعزيز قدرات التخطيط وتطوير التشغيل التقني".

وقالت السفارة الفرنسية لدى الرباط، عبر تويتر، إن “هذه المناورات شهدت مشاركة مقاتلات “ميراج” الفرنسية، و”ميراج إف 1″ التابعة للقوات الجوية المغربية.وأوضحت أن إجراء المناورات يأتي بعد 10 سنوات من التوقف، حيث تعود آخر مناورات مماثلة بين الجانبين إلى عام 2012.

ولم تذكر السفارة تفاصيل أكثر عن المناورات، إلا أنه سبق لوزارة الدفاع الفرنسية أن أعلنت مشاركة 80 طيارا من مختلف التخصصات فيها.

وتجمع بين الرباط وباريس عدة اتفاقيات تعاون عسكري، كما يعد المغرب أحد أهم البلدان المستوردة للسلاح الفرنسي.