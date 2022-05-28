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مقتل متظاهر سوداني في احتجاجات جديدة ضد انقلاب البرهان

i24NEWS - AFP

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محتجون يرددون هتافات خلال احتجاج للتنديد بالانقلاب العسكري في أكتوبر 2021 في الخرطوم ، السودان ، الخميس 6 يناير 2022.
(AP Photo/Marwan Ali)محتجون يرددون هتافات خلال احتجاج للتنديد بالانقلاب العسكري في أكتوبر 2021 في الخرطوم ، السودان ، الخميس 6 يناير 2022.

تعهد البرهان في وقت سابق الإفراج عن معتقلين سياسيين لتمهيد الطريق لإجراء حوار بين الفصائل السودانية.

قتل متظاهر سوداني السبت خلال احتجاجات جديدة شهدتها مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم للمطالبة بانهاء هيمنة العسكريين على السلطة منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان العام الماضي.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان أن متظاهرا قتل "إثر اصابته برصاص حي في مواكب منطقة الكلاكلة" في جنوب الخرطوم.

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وأوضحت اللجنة أنه بذلك يرتفع عدد ضحايا قمع التظاهرات الى 97 قتيلا منذ بدء الاحتجاجات التي تخرج بانتظام ضد الانقلاب العسكري الذي نفّذه البرهان في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر. 

تعهد البرهان في وقت سابق الإفراج عن معتقلين سياسيين لتمهيد الطريق لإجراء حوار بين الفصائل السودانية. وتسعى الأمم المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، لتسهيل المحادثات بين الاطراف السودانيين لحل الأزمة.

في عام 2019، وضع الجيش حدا لثلاثين عاما من حكم عمر البشير بعد انتفاضة شعبية تصدرت المرأة السودانية خلالها مشهد الاحتجاجات ضد النظام. وفتح ذلك الطريق أمام مرحلة انتقالية في السودان يفترض أن تقود الى حكم مدني ديموقراطي.

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