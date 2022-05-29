رئيس مجلس السيادة السوداني يقرر رفع حال الطوارئ المفروضة منذ الانقلاب العسكري

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم (الأحد) مرسوماً برفع حالة الطوارئ

قرر رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان عبد الفتاح البرهان رفع حال الطوارئ التي كانت فرضت في البلاد منذ تنفيذه انقلابا عسكريا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال بيان صادر عن المجلس، الأحد، "أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم (الأحد) مرسوماً برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد"، وأرجع البيان سبب ذلك إلى "تهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية".

ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح البرهان قائد الجيش يتظاهر آلالف السودانيين في العاصمة ومدن اخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين. وقتل 98 من المحتجين وجرح العشرات.

وذكر بيان للجنة الاطباء السودانية المركزية أن متظاهرين قتلا السبت في منطقة الكلاكله جنوب العاصمة.

وفي وقت سابق الأحد أوصى مجلس الأمن والدفاع السوداني (الذي يضم قيادات عليا من الجيش) عقب اجتماع الأحد برئاسة البرهان بـ"رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".