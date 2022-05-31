الرئيس التونسي يدعو أعضاء اللجنة الأوروبية للديمقراطية إلى مغادرة البلاد

وقال قيس سعيّد "لا مجال للتدخل في الشأن الدّاخلي التّونسي مثلما فعلت اللجنة الأوربية للديمقراطية"

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الإثنين، أعضاء اللجنة الأوربية للديمقراطية إلى مغادرة البلاد فورا، عقب تقرير للجنة الذي انتقد التوجه إلى استفتاء على الدّستور بتونس في 25 يوليو/ تموز القادم.

وقال قيس سعيّد "لا مجال للتدخل في الشأن الدّاخلي التّونسي مثلما فعلت اللجنة الأوربية للديمقراطية ، ومن يوجد في تونس من هذه اللجنة فليغادر حالًا"، مضيفا أن "سيادة تونس لا تقبل المساومة، ليس من حق هؤلاء المطالبة بإعادة هيئة الانتخابات، أو أن يُجرى الاستفتاء في موعدٍ وبطريقة يحددونها"، حسب موقع الحرة.

وأضاف قيس سعيّد "ما يحصل تدخل غير مقبول وبلدنا ليس ضيعة أو بستانًا يتدخلون فيه متى شاؤوا واختيارات شعبنا ليسوا أوصياء عليه، ولسنا بحاجة إلى مصاحبتهم أ ومساعداتهم، وإن لزم الأمر سننسحب من هذه اللجنة".

وجاء ذلك، بحسب مقطع فيديو بثته الرئاسة التّونسية على صفحتها الرّسمية على فيسبوك، إثر لقاء جمع الرئيس التّونسي بوزير الخارجية عثمان الجرندي.

وكانت اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون المعروفة باسم " لجنة البندقية"، اعتبرت في وقت سابق أن المرسوم الرئاسي المتعلق بهيئة الانتخابات في تونس "مناف" لدستور يناير 2014، وللمعايير الدولية، ودعت إلى إلغائه.

وأضافت اللجنة الأوروبية أنه "ليس من الواقعي التخطيط لتنظيم استفتاء دستوري ذي مصداقيّة في غيابٍ لقواعد واضحة تم وضعها في وقت مبكر، بشأن طرق وعواقب إجراء هذا الاستفتاء وخاصة في حالة عدم وجود نص الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء".

يشار إلى أن اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون، "لجنة البندقية" (تأسست عام 1990)، تعتبر جهازا استشاريًا لمجلس أوروبا حول القضايا الدّستورية.