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المغرب يسجل أول إصابة بجدري القرود

i24news

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الناس ينتظرون الوافدين خارج مطار محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء غرب المغرب في 7 فبراير 2022. أعاد المغرب فتح مجاله الجوي في محاولة لبث الحياة في قطاع السياحة المتضرر من أزمة فيروس كورونا
AFPالناس ينتظرون الوافدين خارج مطار محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء غرب المغرب في 7 فبراير 2022. أعاد المغرب فتح مجاله الجوي في محاولة لبث الحياة في قطاع السياحة المتضرر من أزمة فيروس كورونا

تتابع السلطات الصحية في المملكة الوضعية الوبائية العالمية لفيروس جدري القرود وجميع التوصيات

سجل المغرب الخميس أول حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي المغربي نقلا عن وزارة الصحة، الخميس. وأفيد بأن الحالة المسجلة هي لمسافر قادم من دولة أوروبية، ورصدت في إطار البروتوكول الموضوع في المملكة، منذ الإعلان عن الإنذار الصحي العالمي بخصوص انتشار جدري القرود.

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وتتابع السلطات الصحية في المملكة، الوضعية الوبائية العالمية لفيروس جدري القرود وجميع التوصيات التي تصدرها منظمة الصحة العالمية، لمنع انتشار المرض داخل المملكة التي تعتبر نقطة جذب سياحية.

مع العلم أن وزارة الصحة المغربية قد أصدرت دليلا للتوعية بهذا المرض قبل دخوله المملكة، ودعت إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها أو محتملة على الفور إلى السلطات الصحية.

وكان المغرب، بحسب سكاي نيوز، قد عزز إجراءات المراقبة الصحية على امتداد النقاط الحدودية البرية والبحرية والجوية، في أعقاب الكشف عن إصابات مؤكدة بجدري القرود في إسبانيا ودول أوروبية أخرى.

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