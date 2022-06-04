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الاتحاد الأوروبي يراهن على الجزائر للعب دور كبير في إرساء السلام في مالي

i24NEWS

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الأعلام الجزائرية ترفرف على نصف الموظفين على طول المسيرة الساحلية في الجزائر العاصمة ، السبت 18 سبتمبر 2021.
(AP Photo/Fateh Guidoum)الأعلام الجزائرية ترفرف على نصف الموظفين على طول المسيرة الساحلية في الجزائر العاصمة ، السبت 18 سبتمبر 2021.

أعربت المسؤولة الأوروبية عن قلق الاتحاد الأوروبي من التواجد الروسي في مالي واعتبرته خطا أحمرا

أكدت المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، ايمانويلا كلوديا ديل ري، أن “للجزائر دورا أساسيا في منطقة الساحل، باعتبارها ضامن سياسي لاتفاق الجزائر للسلم في مالي، فضلا عن كونها دولة تعتبر جزء من منطقة الساحل، هذه المنطقة التي تعاني من مشاكل تتعلق بغياب الاستقرار على المستوى الأمني”.

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وأعربت المسؤولة الأوروبية عن قلق الاتحاد الأوروبي من التواجد الروسي في مالي واعتبرته خطا أحمرا، وأخبرت الجزائر وقيادة مالي بهذا الأمر، واستغلت روسيا العقوبات الأوروبية لتوقع اتفاقيات أمنية وعسكرية وتجارية مع مالي للتعويض عن الفراغ الأوروبي.

وجاءت تصريحات المسؤولة الأوروبية بعد انتهاء زيارتها الى الجزائر أول أمس الأربعاء الماضي بعدما عقدت لقاءات مع المسؤولين الجزائريين ومنهم وزير الخارجية رمطان لعمامرة.

ويراهن الاتحاد الأوروبي على الجزائر للعب دور كبير في إرساء السلام في منطقة الساحل وبالخصوص في مالي بعد استعداد فرنسا الانسحاب، وذلك بسبب الحدود التي تجمع الجزائر مع دول المنطقة وعلاقاتها بروسيا التي تعزز نفوذها في المنطقة كذلك.

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