المغرب يطلق عملية "مرحبا" السنوية الكبرى لاستقبال أفراد جاليته بموانئ أوروبا

في 2019، أتاحت عملية "مرحبا" لأكثر من 3,3 ملايين مسافر بعبور مضيق جبل طارق خلال الصيف عبر الموانئ الإسباننية.

يُطلق المغرب اليوم الأحد عمليّته السنويّة الكبرى، لاستقبال أفراد جاليته خلال موسم الصيف، عبر موانئ أوروبية، وبخاصّة منها تلك الإسبانيّة، بعد توقف فرضته جائحة كوفيد-19 ثمّ الأزمة الدبلوماسيّة الخطرة مع مدريد.

وقالت "مؤسّسة محمد الخامس للتضامن" في بيان إنّها ستُطلق "نسخة 2022 من عمليّة "مرحبا" لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج ابتداءً من 5 تمّوز/يونيو 2022".

وستتمّ في إطار عمليّة "مرحبا" تعبئة أكثر من ألف شخص، من أطبّاء ومساعدين اجتماعيّين ومتطوّعين، لمساعدة المغاربة المقيمين بالخارج في الموانئ والمطارات وسواها من مراكز الراحة.

وأوضح البيان أنّ نسخة هذه السنة تتميّز بفتح مراكز للاستقبال في موانئ موتريل وألميريا والجزيرة الخضراء الإسبانيّة، وفي سيت ومرسيليا في جنوب فرنسا، وفي جنوة بإيطاليا.

وحددت إسبانيا جارة المغرب تاريخ الخامس عشر من حزيران/يونيو لبدء عملية استقبال وعبور المغاربة المقيمين في الخارج، على أن تستمر حتى الخامس عشر من أيلول/سبتمبر.

في 2019، أتاحت عملية "مرحبا" لأكثر من 3,3 ملايين مسافر بعبور مضيق جبل طارق خلال الصيف عبر الموانئ الإسباننية. وهي واحدة من أكبر عمليّات تدفّق الأشخاص بين القارّات في مثل هذا الوقت القصير، بحسب الحكومة الإسبانيّة.