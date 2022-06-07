منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور تونس:"مسودة الدستور لن تتضمن ذكرا للإسلام كدين للدولة"

"تأتي الخطوة بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة التي تستغل الدين لأغراض سياسية"

قال منسق الهيئة الوطنية الاستشارية التونسية، الصادق بلعيد، إن "مسودة الدستور لن تتضمن ذكرا للإسلام كدين للدولة" مشيرا إلى أن الخطوة"تأتي بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة التي تستغل الدين لتحقيق أغراض سياسية"

جاءت تصريحات الصادق بلعيد في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، امس الإثنين: "80 بالمئة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديداً وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول".

وفي رده على سؤال ما إذا يعني ذلك أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكراً للإسلام كمرجعية، أجاب بلعيد "لن يكون هناك" ولفت الصادق بلعيد إلى أن "هناك إمكانية لمحو الفصل الأول في صيغته الحالية".

ويرى بلعيد أن عدم ذكر الإسلام كدين للدولة في الدستور الجديد، الهدف منه محاربة الأحزاب السياسية على غرار النهضة، والتي كانت أكبر كتلة برلمانية قبل قرار حلّ المجلس النيابي الصادر مؤخرا.

وشدد بلعيد وهو أستاذ قانون دستوري ودرّس سعيّد في الجامعة "إذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي فسنمنع ذلك"، وأضاف قائلاً: لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، أيها الديمقراطيون الفرنسيون والأوروبيون شئتم أم أبيتم، فنحن لا نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا.

يشار إلى أن الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامة لدستور 2014 ينص على أن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها".

وانطلق الحوار الوطني حول وضع دستور جديد في تونس، السبت المنصرم، والذي يريد الرئيس قيس سعيّد طرحه في استفتاء عام في يوليو/تموز الشيك، وفي وقت سابق، قال قيس سعيد إنه سيستبدل دستور 2014، بدستور جديد عبر استفتاء يجري في 25 يوليو/تموز وإجراء انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر/كانون الأول.