إسبانيا تعلن عن ارتياحها “للنتائج الإيجابية” لخارطة الطريق الجديدة مع المغرب وتعلن عن اتفاقيات مهمة جدا

"نواصل التقدم في خارطة الطريق التي تم وضعها مع المغرب لتحسين علاقة الجوار وإحراز تقدم في قضايا الاقتصاد والأمن

أعربت الحكومة الإسبانية، أمس الاثنين، عن ارتياحها “للنتائج الإيجابية لخارطة الطريق الجديدة مع المغرب التي وضعها البلدان والتي جعلت من الممكن التقدم في العديد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك”وقالت إن عدة قطاعات وزارية إسبانية تعمل على “اتفاقيات جد مهمة” تهم العلاقات مع المغرب.

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، إيزابيل رودريغيز، التي استضافها أحد برامج التلفزة الإسبانية (TVE)، “يمكننا أن نهنئ أنفسنا لأن هذه الخطوة الجديدة تثبت أنها إيجابية للغاية”.

وأكدت “إننا نواصل التقدم في خارطة الطريق التي تم وضعها مع المغرب لتحسين علاقة الجوار، وخاصة إحراز تقدم في القضايا المهمة بالنسبة لبلدنا مثل الهجرة والاقتصاد والأمن”.

كما أعربت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية عن رغبة بلدها "المضي قدما في تعزيز العلاقات مع المغرب، وتوطيد شراكة مفيدة للجانبين"