تونس تنفي"بشكل قاطع" وجود محادثات دبلوماسية مع إسرائيل

"ستظل تونس سندا للأشقاء الفلسطينيين في نضالهم إلى حين استرداد حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولة"

نفت وزارة الخارجية التونسية في بيان، اليوم الخميس،"بشكل قاطع" وجود محادثات دبلوماسية مع إسرائيل، واعتبر البيان أن "ما تروج له بعض المواقع التابعة لإسرائيل من ادعاءات باطلة عن وجود محادثات دبلوماسية مع تونس".

وأكدت الوزارة أن تونس "ستظل سندا للأشقاء الفلسطينيين في نضالهم إلى حين استرداد حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأكد البيان أن "هذه المواقع دأبت على نشر هذه الإشاعات في محاولات متكررة للمس من صورة بلادنا وموقفها الثابت الداعم للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف والسقوط بالتقادم".

وكان موقع "يسرائيل هيوم"قد افاد أمس الأربعاء، أن "إسرائيل وتونس تبادلتا في الماضي، علاقات دبلوماسية جزئية، مهدت لها اتفاقيات أوسلو. وافتتح البلدان مكاتب لإدارة المصالح الثنائية في عام 1996، ولكن الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000 دفعت نحو إغلاق هذه المكاتب. وأضاف الموقع أن الرئيس الحالي سعيّد "أوعز بتسهيل زيارات الإسرائيليين إلى البلاد، لكن المعارضة من الداخل والأزمة الدستورية التي تعصف بتونس حالت دون رغبة الرئيس المضي بمساعي التطبيع مع إسرائيل"

ومن جهته افاد موقع صحيفة "رأي اليوم"، أمس الأربعاء، أن "الرئيس التونسي قيس سعيد، أعرب عن رغبته التقرب من إسرائيل، غير أن الجزائر تقف حجر عثرة بوجه سير تونس في منحى تطبيع العلاقات مع إسرائيل. فضلا عن أن الجزائر تمنع إسرائيل من الحصول على صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي، وأطلقت حملة لطردها من المنتدى"