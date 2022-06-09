الجزائر تقرر حظر كل وارداتها من إسبانيا بدءا من اليوم الخميس والاتحاد الأوروبي يدعوها لإعادة النظر في قرارها

قالت مصادر دبلوماسية، إن " حكومة مدريد تأسف لقرار الجزائر، وتؤكد التزامها مضمون ومبادئ المعاهدة"

قررت الجزائر حظر كل وارداتها من إسبانيا بدءا من اليوم الخميس، وفقاً لبيان صادر عن جمعية المصارف الجزائرية، جاء الحظر بعد ساعات من إعلان الجزائر تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون في خطوة تزيد تصعيد الخلاف حول موقف مدريد إزاء الصراع في الصحراء.

وأكدت مصادر دبلوماسية إسبانية قرار الجزائر، قائلة إن حكومة مدريد تأسف للقرار، وتؤكد التزامها مضمون ومبادئ المعاهدة.

وقال مسؤول جزائري سابق لـ"رويترز" إن الجزائر تعتقد أن الحكومة الإسبانية قررت عدم الحفاظ على العلاقات الجيدة مع الجزائر. وحسب ما قاله مصدر مطلع لـ"رويترز" فإنه من المتوقع أن تراجع الجزائر أسعار أي عقد جديد للغاز مع شركات إسبانية. وأضاف المصدر نفسه، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن العقد الحالي طويل الأجل، وأن الأسعار أقل بكثير من المستوى السوقي الحالي.

ومن جهتها قالت المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي :”ندعو الجزائر إلى إعادة النظر في قرارها” واستئناف الحوار بينها وبين إسبانيا “لتجاوز الخلافات الحالية”. مؤكدة على إجرائهم “تقييما لتأثير هذا القرار” على المعاهدة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

ومنذ تجدد الصراع حول الصحراء مرة أخرى في عام 2020، بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من وقف إطلاق النار، تدهورت العلاقات بين الجزائر والمغرب بشكل حاد وأنهى التحول في موقف مدريد إزاء الصراع في الصحراء ليصبح أكثر قرباً من الموقف المغربي، خلافا بين مدريد والرباط العام المنصرم حول الصحراء وقضية الهجرة.