جبهة البوليساريو تعرب عن تأييدها لقرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا

الجبهة"هذا التحول يتعارض مع القانون الدولي ويستبعد حق تقرير المصير في وقت معقد بشكل خاص بسبب التوتر"

أعرب ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا عبد الله العربي، عن أسفه لأن رئيس الحكومة الإسبانية، لم يقدم حتى الآن "تفسيرات مقنعة" تبرر "تغييره الجذري" بشأن قضية الصحراء، وشدد على ضرورة فهم "إسبانيا أن شمال إفريقيا تتكون من دول أخرى وليس المغرب فقط".

وقال عبد الله العربي إن هذا التحول "يتعارض مع القانون الدولي ويستبعد حق تقرير المصير" للإقليم "في وقت معقد بشكل خاص بسبب التوتر العلني والمعروف بين المغرب والجزائر". واعتبر المتحدث نفسه، أن مثول بيدرو سانشيز، الأربعاء 8 يونيو/جزيران الجاري أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بالبرلمان، "لم يجلب شيئًا جديدًا".

وانتقد ممثل الجبهة، عدم إعطاء بيدرو سانشيز للجزائر، اعتبارا، في خطابه أمام النواب، مشيرًا إلى أن "العلاقات مع الجزائر ليست قوية كما ادعى المسؤولون الإسبان علنًا".