وزراء خارجية تونس والجزائر وليبيا يؤكدون على أهمية استقرار ليبيا ويؤكدون أهمية الانتخابات والمصالحة

قالت وزارة الخارجية التونسية في بيان، إن الملف الليبي "استأثر بحيز من التشاور" خلال الاجتماع

عقد وزراء خارجية تونس والجزائر وليبيا، عثمان الجرندي، ورمطان لعمامرة، ونجلاء المنقوش، أمس الجمعة، اجتماعا تشاوريا في تونس لمناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الأصعدة الثنائية ومتعددة الأطراف، وأكدوا في ختام اجتماع تشاوري، على أهمية استقرار ليبيا لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان، إن الملف الليبي "استأثر بحيز من التشاور" خلال الاجتماع، مضيفة أن الوزراء الثلاثة أكدوا "ضرورة المضي قدما نحو استكمال المسار السياسي في ليبيا وإجراء الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية والرئاسية في كنف الوفاق الوطني بما يسهم في تركيز دعائم الأمن والاستقرار في الشقيقة ليبيا والمنطقة"، حسب موقع العربي الجديد.

وأكد الوزراء الثلاثة في بيانهم على "أهمية استقرار ليبيا لضمان أمن واستقرار المنطقة عموما وعلى ضرورة استكمال المسار السياسي في كنف الوفاق والوحدة من خلال حوار ليبي- ليبي وحشد الجهود الوطنية لتحقيق المصالحة الوطنية".

وشددوا على "أهمية الاستحقاقات الانتخابية لبناء مستقبل ليبيا في كنف الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية بما يساعدها على التفرغ لإعادة البناء والإعمار ويعيد لليبيا مكانتها الإقليمية كقطب اقتصادي ومالي، وبما من شأنه أن يسهم في الاندماج الاقتصادي لجميع دول المنطقة ويعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الجوار ودعم الشراكات الاستراتيجية الاقتصادية على أساس المصالح المشتركة والمنافع الاقتصادية المتبادلة والتنمية المستدامة الشاملة".

يأتي هذا الاجتماع بينما تستعد العاصمة المصرية القاهرة لاستضافة اجتماعات اللجنة المشتركة المُشكلة من مجلسي النواب والدولة في ليبيا لعقد آخر جولاتها التشاورية في إطار جهود التوافق على القاعدة الدستورية التي ستجرى على ضوئها الانتخابات الليبية.