افتتاح أول مؤسسة كوشير بالكامل في المغرب تحت الرقابة الصارمة لحاخامية الدار البيضاء

أعلنت مؤسسة باليه مونت كارلو عن قرارها جعل المؤسسة خاضعة بالكامل، لمعايير الحلال اليهودي الكوشير

أعلنت مؤسسة باليه مونت كارلو المرموقة والتي يتألف حيها المباشر من شخصيات عامة ذات شهرة دولية، عن قرارها جعل المؤسسة خاضعة بالكامل، لمعايير الحلال اليهودي الكوشير، ومخصصة حصريًا للمجتمع اليهودي الدولي، على ما جاء في بيان اليوم الأحد.

وأشار البيان الصادر عن مؤسسة باليه مونت كارلو إلى أن الحديث يدور عن أول مؤسسة كوشير بالكامل في المغرب، تحت الرقابة الصارمة لحاخامية الدار البيضاء.

ووجهت المؤسسة دعوة للمسؤولين في شبكة قنوات i24news لزيارة المكان وتغطية الحدث وبثه إلى الجمهور العريض.