غرق سفينة محملة بآلاف رؤوس المواشي في ميناء سواكن السوداني

السفينة بدر1 كانت تحمل 15800 رأس من الضأن وهو أكثر من حمولتها" وغرقت في الساعات الأولى من صباح الأحد

غرقت سفينة محملة بنحو 16 ألف رأس ضأن كانت في طريقها إلى السعودية، ليل السبت الأحد، قبالة سواحل السودان في البحر الأحمر، كما أعلن مسؤولون في المرفأ.

وقال مسؤول طالبا عدم كشف هويته، إن " السفينة بدر1 كانت تحمل 15800 رأس من الضأن وهو أكثر من حمولتها" وغرقت في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وأكد مسؤول آخر وقوع الحادث ونجاة طاقم السفينة، موضحا أن "غرق السفينة سيكون له أثر على عمل الميناء". كما تحدث عن "أثر الحادث على البيئة نتيجة لنفوق العدد الكبير من الحيوانات التي تحملها السفينة".

وأشار المسؤول إلى أن السفينة كانت تعمل بحمولة أقصاها تسعة آلاف رأس، وأجريت عليها تعديلات لتزيد حمولتها. واشار إلى أنها "المرة الأولى التي تحمل أكثر من 15 الف رأس حيث نقلت سابقا 12 الفا".

وكان حريق اندلع في أيار/مايو الماضي في بضائع في ميناء سواكن التاريخي الذي يبعد نحو ستين كيلومتر عن بورتسودان الميناء الرئيسي في البلاد. وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق لكن لم تعلن نتائجه بعد. وكان سواكن الميناء التجاري الرئيسي للسودان قبل أن يتقدم عليه بورتسودان. وقد وضعت خطط لإعادة تطويره.

وفي 2017 تم توقيع اتفاق مع تركيا لإعادة تأهيل جزيرة سواكن التاريخية وبناء مركز لصيانة السفن المدنية والعسكرية، لكن الاتفاق علّق بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

ويأتي الحادث في في وقت تعاني البلاد من أزمة اقتصادية تفاقمت بعد الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021والذي جر على البلاد عقوبات اقتصادية فرضتها دول غربية تشمل خفض المساعدات المعلنة لدعم الفترة الانتقالية التي بدأت بعد الاطاحة بنظام عمر البشير في العام 2019.