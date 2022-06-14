بوركينا فاسو: ارتفاع حصيلة الهجوم على قرية سيتينغا في شمال البلاد إلى 79 قتيلا

تقرير: "ما لا يقل عن 100 مدني و11 جنديا قتلوا في هجمات في إقليم سينو، فيما لاذ أكثر من 500 شخص بالفرار"

ذكرت حكومة بوركينافاسو في بيان، اليوم الإثنين، "مقتل 79 شخصًا على الأقل في الهجوم الذي يشتبه بأنه جهادي واستهدف قرية سيتينغا في شمال بوركينا فاسو ليل السبت الأحد" في ما أعلنت الحكومة حالة "الطوارئ الأمنية" في منطقة الشمال، وذلك بعد "وقوع هجومين إرهابيين".

وأشارت الحكومة في بيان إلى أنه "تم العثور على 29 جثة أخرى. يضاف هذا العدد إلى الخمسين جثة التي تم العثور عليها بالفعل، وبذلك تبلغ الحصيلة المؤقتة لعدد الضحايا 79 قتيلاً"، مشيرة إلى أن عمليات البحث لا تزال جارية.

ومن جهته أفادت قناة (فرانس 24) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن "ما لا يقل عن 100 مدني و11 جنديا قتلوا في هجمات في إقليم سينو، فيما لاذ أكثر من 500 شخص بالفرار"

وكان وزير التعليم والمتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو ويندكوني ليونيل بيلجو، قد أعلن أمس الإثنين أن الجيش أحصى 50 جثة بعد هجوم شنته جماعات مسلحة في بلدة "سيتينجا" بإقليم "سينو".. مشيرا إلى أن الجيش تعهد بالتحقيق وإجراء تقييم دقيق للأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الهجوم.