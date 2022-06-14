وزيرة في الحكومة الإسبانية: "ردود فعل الجزائر لم تفاجئني ولها علاقة بالتحالف مع روسيا"

"الجزائر أصبحت منحازة أكثر لروسيا، وبالتالي فإن قرارها بتعليق معاهدة الصداقة والتعاون مع إسبانيا، لم يفاجئني"

صرحت وزيرة الاقتصاد الإسبانية، ناديا كالبينو، أن "ردود الفعل الجزائرية تجاه مدريد عقب تجديد الأخيرة دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء، "لم تفاجئني" في ظل التحالف المتزايد بين الجزائر وروسيا في الآونة الأخيرة".

وقالت ناديا كالبينو في مقابلة حوارية مع إذاعة "كطالونيا"، إنها لاحظت "وجود تقارب متزايد بين الجزائر وروسيا في اجتماع لصندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان المنصرم"، مشيرة إلى أن "الجزائر أصبحت منحازة أكثر لروسيا، وبالتالي فإن قرارها بتعليق معاهدة الصداقة والتعاون مع إسبانيا، لم يفاجئني"

ورحبت كالبينو بدعم الاتحاد الأوروبي لإسبانيا في هذه الأزمة الجديدة لإسبانيا مع الجزائر، وأعربت في نفس الوقت عن أملها في "أن تعيد الجزائر النظر في موقفها والتصريحات التي أدلت بها".

وكان متوقعا أن تلقي العلاقات الجزائرية الروسية بظلالها على الخلاف مع إسبانيا، وأن تتلقى الجزائر اتهامات بالانحياز لروسيا، خاصة أن العلاقات الإسبانية الروسية تعرف توترا بسبب أوكرانيا، وقامت موسكو مؤخرا بطرد مسؤولين دبلوماسيين إسبان، في الوقت الذي تقدم فيه مدريد دعما بالسلاح لفائدة أوكرانيا.

ومن جهتها أكدت كاتبة الدولة الاسبانية في الشؤون الخارجية والعالمية أنجيليس مورينو باو أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإسباني، أمس الإثنين، أن "دعم الحكومة الإسبانية لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء يشكل موقفا متماسكا ويحترم القانون الدولي” واعتبرته يشكل “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل هذا النزاع" مشيرة إلى أن إسبانيا تبنت “موقفا يتسق مع القرارات التي اتخذتها الحكومات السابقة ويحترم بشكل تام القانون الدولي”.

وشددت المسؤولة الإسبانية على أن “الحكومة الإسبانية تدافع عن موقف يندرج ضمن مبادئ ومعايير ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها”، مسجلة أن هذا الموقف ينبع، أيضا، من رغبة إسبانيا في المساهمة في الاستقرار الإقليمي.