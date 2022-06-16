إصابة العاهل المغربي محمد السادس بوباء كورونا

إصابة الملك بوباء كورونا دون أعراض مشيرا إلى أنه "حدد فترة راحة للملك محمد السادس لبضعة أيام".

أعلن الطبيب الشخصي للعاهل المغربي محمد السادس الدكتور لحسن بن اليمني، اليوم الخميس، إصابة الملك بوباء كورونا دون أعراض مشيرا إلى أنه "حدد فترة راحة للملك محمد السادس لبضعة أيام".

وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب قد أعلنت في بيان ، اليوم الخميس، عن تسجيل 1568 إصابة جديدة بـوباء كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و181 ألفا و042 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس/أذار من عام 2020.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة الوباء، أن 6 ملايين و500 ألفا و439 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و329 ألفا و496 شخصا، مقابل 24 مليونا و846 ألفا و230 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى.