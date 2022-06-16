تقرير: الجزائر تطلب دعما روسيا لتمكين ضباط البوليساريو من تعلم تقنيات ضد "الدرون" المغربية

لتمكين ضباط البوليساريو من تعلم تقنيات الحرب والرد ضد الطائرات بدون طيار. والتي يستخدمها المغرب في العمليات

ذكر موقع “مغرب أنتلجنس” أن السلطات الجزائرية عرضت بشكل غير رسمي على روسيا، مهمة توليها مسؤولية التدريب العسكري لتمكين ضباط البوليساريو من تعلم تقنيات الحرب والرد ضد الطائرات بدون طيار. والتي يستخدمها المغرب في العمليات العسكرية لتعزيز قدرات الجدار الدفاعي.

ووفق المصدر ذاته، يشمل التدريب الذي طلبته الجزائر من موسكو، تمارين نظرية وعملية على مدى أشهر، وأن يسمح لجبهة البوليساريو باكتساب المعرفة اللازمة لإتقان الهجمات المضادة الموجهة ضد الطائرات بدون طيار.

يذكر أن الموضوع التدريب، كان قد أُثير على هامش لقاء بين رئيس الأركان العامة للجيش الجزائري السعيد شنقريحة، ومدير الخدمة الاتحادية للتعاون العسكري والفني لروسيا الاتحادية ديمتري شوغاييف، نهاية مارس/آذار المنصرم في الجزائر العاصمة.

وكانت البوليساريو قد أعلنت انسحابها من وقف إطلاق النار بعد تدخل القوات المسلحة الملكية لتأمين معبر الكركرات إلا أن دخول الطائرات بدون طيار ساحة المعركة كبل تحركات مسلحي الجبهة الذي يحاولون بين الفينة والأخرى الاقتراب من الجدار العازل.