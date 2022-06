وزيرة الداخلية في إسرائيل تنوي السفر غدًا إلى المغرب في زيارة ذات أهداف سياسية

أعلن مكتب وزيرة الداخلية الإسرائيلية آييلت شاكيد، الأحد عن زيارة مرتقبة للوزيرة، غدًا الإثنين، إلى المغرب. ومن المقرر أن تعقد الوزيرة سلسلة لقاءات مع وزير الداخلية ووزير الخارجية، ووزيرة التخطيط، ووزير الاقتصاد ومسؤولين كبار في المملكة المغربية.

وتهدف الزيارة إلى إرساء علاقات تعاون بين البلدين، وستوقع الوزيرة على وثيقة تشكل أساسا للتوقيع على اتفاقية ثنائية مع الحكومة المغربية، بهدف استقدام عمال من المغرب في مجال التمريض والبناء في إسرائيل.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن التوقيع على الاتفاق سيتيح تجنيد عمال بطريقة خاضعة للإشراف والمراقبة، حيث يقول المقربون من الوزيرة "نحن متأكدون من أن التعاون مع المغاربة سيساعد بتعزيز سوق البناء في إسرائيل، وأيضا سيساهم بدعم المسنين في إسرائيل"

وكتب مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب ديفيد غوفرين، على موقع تويتر، :”نحن سعداء باستقبال السيدة أييليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، التي تقوم غدا بزيارة رسمية إلى المغرب”.

وأضاف: “من المتوقع أن تلتقي الوزيرة خلال زيارتها بوزير الداخلية ووزير الخارجية وبعض كبار المسؤولين في المغرب. وستناقش التعاون بين البلدين في مجالات ذات اهتمام ومصالح مشتركة”.