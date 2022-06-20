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المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا تؤكد أن اجتماعات المسار الدستوري الليبي بالقاهرة أحرزت توافقا

i24NEWS

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يبي يلوح بالعلم الوطني خلال إحياء الذكرى الثانية للثورة التي أطاحت بمعمر القذافي في بنغازي ، ليبيا ، الجمعة 15 فبراير 2013
(AP Photo/Mohammad Hannon)يبي يلوح بالعلم الوطني خلال إحياء الذكرى الثانية للثورة التي أطاحت بمعمر القذافي في بنغازي ، ليبيا ، الجمعة 15 فبراير 2013

قالت البعثة الأممية، إن "اللجنة المشتركة أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي"

لا تزال الجهود مستمرة، من لجنة الحوار الدستوري الليبي بمصر، بهدف إزالة كافة النقاط الخلافية، والدفع بالبلاد إلى إجراء انتخابات رئاسية تعبر عن كافة فئات وطوائف الشعب الليبي، في ما اشارت بعثة الأمم المتحدة مشيرة إلى أن "الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات". 

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انتهت الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة المُتعلقة بالمسار الدستوري الليبي في القاهرة، فجر اليوم، بحسب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت البعثة الأممية في بيان لها، اليوم عبر موقعها الإلكتروني، إن "اللجنة المشتركة أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي"، حسب موقع الدستور.

ومن جانبها، دعت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، رئاستي مجلسي النواب والدولة الليبيين للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه؛ لتجاوز النقاط العالقة، مضيفة "باسم الأمم المتحدة، أود أن أغتنم هذه الفرصة مرة أخرى؛ للتعبير عن شكري الجزيل لجمهورية مصر العربية حكومةً وشعباً، على حسن استضافتهم أثناء جولات المحادثات الثلاثة هنا في القاهرة".

وتابعت ستيفاني وليامز، أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية؛ لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة، وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد، وذلك عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن وتلبية تطلعات ما يقارب 3 مليون ليبي ممن سجلوا للتصويت للانتخابات.

وكانت العاصمة المصرية، قد شهدت الجمعة الماضي، حراكاً سياسياً وعسكرياً ليبياً واسعاً، يضاف إليه قيام مصر بترتيبات لعقد لقاءات بين عدد من قادة المجموعات المسلحة في غرب ليبيا مع مدير جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل.

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