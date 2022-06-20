الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية يؤكد أن الهيئة "لن تقوم بدور الوساطة بين الجزائر والمغرب"

أضاف حسام زكي،“الحقيقة لا.. الوضع بين البلدين له خصوصية كبيرة ومعروفة، ونحن ندركها، ولا يوجد تدخل في هذا الأمر

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أنه "لا وجود لأي نية لهيئته بشأن القيام بدور الوساطة بين الجزائر والمغرب من أجل احتواء الأزمة المتصاعدة بين الطرفين منذ عدة أشهر"، وهو ما يؤكد تراجع الوسطاء الإقليميين عن أي دور بسبب تعنت الموقف الجزائري.

وأضاف حسام زكي، في رده على سؤال حول إذا ما كانت الجامعة العربية تسعى إلى عقد مصالحة بين الجزائر والمغرب قبل القمة العربية المقبلة، “الحقيقة لا.. الوضع بين البلدين له خصوصية كبيرة ومعروفة، ونحن ندركها، ولا يوجد تدخل في هذا الأمر مع الأشقاء في الدولتين إلا عندما يكون هناك شيء مطلوب ما، في هذه الحالة سيتم التدخل”.

وكانت الجزائر قد عبرت على لسان وزير خارجيتها رمطان لعمامرة عن رفضها لأي وساطة مع المغرب في أكثر من مناسبة، وحتى المساعي التي بذلها دبلوماسيون عرب من الكويت والسعودية وموريتانيا، عندما سئل عن الوساطة التي قام بها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود “لا وساطة مع المغرب سواء أمس أو اليوم أو غدا"

ويبدو ان الأزمة بين المغرب والجزائر، تتجه لأن تكون واحدة من أعقد الأزمات الدبلوماسية في المنطقة العربية في غياب بوادر الحل والاحتواء، وتراجع مساعي الوسطاء في الملف أمام رفض الجزائر لأي تسوية.