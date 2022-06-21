"ضمن حزمة استثمارية": الإمارات تبني ميناء ومنطقة للتجارة الحرة في السودان بقيمة 6 مليارات دولار

إنشاء منطقة للتجارة الحرة بقيمة ستة مليارات دولا، ومشروعا زراعيا كبيرا ووديعة وشيكية بقيمة 300 مليون دولار

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة "دال" الإماراتية أسامة داود عبد اللطيف، إن "الإمارات ستبني ميناء جديدا في السودان على البحر الأحمر في إطار حزمة استثمارية تتضمن إنشاء منطقة للتجارة الحرة بقيمة ستة مليارات دولا، ومشروعا زراعيا كبيرا ووديعة وشيكة في البنك المركزي السوداني بقيمة 300 مليون دولار.

وقال عبد اللطيف إن "الصفقة الإماراتية تشمل أيضا أعمال توسعة وتطوير مشروع زراعي بتكلفة 1.6 مليار دولار تنفذها الشركة العالمية القابضة (آي.إتش.سي) وشركة دال للزراعة في مدينة أبو حمد بشمال السودان.

أضاف أنه سيجري زراعة البرسيم الحجازي والقمح والقطن والسمسم ومحاصيل أخرى ومعالجتها على مساحة 400 ألف فدان من الأراضي المستأجرة. كما سيجري رصف طريق بطول 500 كيلومتر يربط المشروع بالميناء بتكلفة 450 مليون دولار، بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية.

ومن جهته أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بحكومة جمهورية السودان جبريل إبراهيم محمد إن "السودان وقع مذكرة تفاهم مع الإمارات بشأن ميناء جديد ومشروع زراعي."وذكر أن "الميناء الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، سيكون قادرا على التعامل مع كل أنواع السلع ومنافسة الميناء الرئيسي في البلاد بورتسودان."

وأضاف أن "الميناء يقع على بعد حوالي 200 كيلومتر إلى الشمال من بورتسودان، وسيشمل أيضا منطقة تجارية وصناعية حرة على غرار جبل علي في دبي، بالإضافة إلى مطار دولي صغير"