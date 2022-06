وزيرة الداخلية الإسرائيلية تعلن دعم إسرائيل لسيادة المغرب على الصحراء

أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية اييلت شاكيد في أول تصريح علني لمسؤول إسرائيلي عن دعم إسرائيل للسيادة المغربية على الصحراء، جاء هذا خلال اجتماعها مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة امس الثلاثاء، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارتها. وزارة الخارجية المغربية شددت في بيانها بأن الاجتماعات بين الجانبين تعكس التزام البلدين استئناف العلاقات الرسمية الكاملة بين المغرب وإسرائيل.

ويشار الى انه في اطار اتفاقيات ابراهيم الذي انضمت المغرب اليها عام 2020، اعترفت الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء، وتجنبت إسرائيل التطرق للقضية الحساسة، حيث تخوض المغرب صراعا طويلا مع جبهة بوليساريو التي تطالب باقامة استفتاء حول مصير الصحراء، في حين أن المملكة المغربية من جانبها عرضت عرضت إقامة حكم ذاتي، وهو عرض رفضته جبهة بوليساريو.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية الاسرائيلية اتفقت شاكيد خلال اجتماعها مع وزير الخارجية ناصر بوريطة التوقيع الشهر القادم على اتفاق متبادل لإحضار عمال في مجال التمريض والبناء من المغرب إلى إسرائيل، كما تحدث الجانبان حول الملف الايراني والتحديات المشتركة لكلا البلدين.

كما اجتمعت شاكيد خلال سفرتها الى المغرب مع نظيرها وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت ، ناقشا خلاله التعاون في مجالات اقتصادية بالتشديد على مشاريع تحليه المياه والتعاون بالمواضيع الطبيه، كما عرضت الوزيره طلبها بخصوص التعاون بموضوع تجنيد عمال أجانب الى قطاع البناء والتمريض في إطار اتفاقيات متبادلة، كما عرضت شاكيد دمج مهندسين من المغرب في قطاع الهايتك الاسرائيلي.