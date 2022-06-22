مناورات "الأسد الإفريقي": راجمات الصواريخ تدوي قرب تندوف على خط التماس عند الحدود المغربية-الجزائرية

تدريبات مكثفة وقصف بواسطة راجمات الصواريخ “هيمارس” الأمريكية المصنفة في خانة أقوى المنظومات الصاروخية

نفذ الجيشان المغربي والأمريكي، أمس الثلاثاء، مناورات المحبس القريبة من تندوف بالمدفعية الثقيلة في منطقة “كَراير البيهي”، على خط التماس عند الحدود الجزائرية-المغربية على إيقاع تدريبات مكثفة وقصف بواسطة راجمات الصواريخ “هيمارس” الأمريكية المصنفة في خانة أقوى المنظومات الصاروخية في العالم.

وفي السياق توجه مسؤولون عسكريون مغاربة وأمريكيون رفيعو المستوى إلى منطقة المحبس للوقوف على التدريبات التي أجريت بواسطة نظام الصواريخ المدفعية عالي الحركة التابع للجيش الأمريكي (HIMARS)، وعربات الهاوتزر القتالية المدرعة ذاتية الدفع M109 A5 التابعة للجيش المغربي.

يهدف التمرين إلى تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة لمواجهة التهديدات العابرة للحدود والمنظمات المتطرفة العنيفة، وهو ما يخدم الصالح العام للولايات المتحدة والدول الشريكة الإفريقية. إذ حشدت هذه التدريبات العسكرية، بقيادة فرقة العمل الخاصة بأوروبا الجنوبية التابعة للجيش الأمريكي، 80 طائرة دعم، وقوتين بحريتين، ووفدا من 28 مراقبا دوليا.

وتعزز التمرين قابلية التشغيل البيني بين الدول الشريكة، ويدعم الاستعداد الإستراتيجي العسكري للولايات المتحدة للاستجابة للأزمات والطوارئ في إفريقيا وحول العالم.

وتجمع مناورات “الأسد الإفريقي” لهذا العام 7500 مشارك من البرازيل وتشاد وفرنسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة ودول أخرى. وفي البرنامج، تدريبات بالذخيرة الحية ومناورات عسكرية وجوية، ودخول قسري مشترك مع مظليين خلال تمرين ميداني، بالإضافة إلى تمرين استجابة كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية.

وترأس المناورات نائب القائد العام للجيش الأمريكي في أوروبا وإفريقيا الجنرال الأمريكي أندرو إم روهلينج، والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، الجنرال الفاروق بلخير، بالإضافة إلى عدد من الضباط السامين المغاربة والأجانب.