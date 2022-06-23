مطالبة أممية بفتح "تحقيق فوري وغير منحاز" بالمجازر غربي اثيوبيا

الحديث يدور عن مقتل مئات الاشخاص في مجازر نفذها مسلحون في غرب اثيوبيا نهاية الاسبوع

حضت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه على اجراء تحقيقات فورية ومعمقة وغير منحازة بالمجزرة التي طالت الكثير من المدنيين في غرب إثيوبيا وقالت إنها "روّعت" من ذلك.

وفي بيان، طالبت ميشال باشليه السلطات الاثيوبية على "إجراء تحقيقات فورية معمقة وغير منحازة حول الهجمات التي أٍسفرت عن مقتل مئات الأشخاص" في غرب إثيوبيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وتحدث مكتبها مع شهود أفادوا أن مجموعة من المسلحين توجهوا صباح 18 حزيران/يونيو إلى قرية تول التي ينتمي معظم سكانها إلى إتنية أمهرة. وقالوا إنهم بدأوا إطلاق النار بشكل عشوائي، ما أسفر عن مقتل المئات، معظمهم من النساء والأطفال، وإجبار ما لا يقل عن ألفين آخرين على الفرار من منازلهم.وأضافوا أن هؤلاء المسلحين أضرموا النار في العديد من المنازل خلال هذا الهجوم الذي استمر أربع ساعات.

وقالت المسؤولة الاممية "روّعت بعمليات القتل الجنونية والتهجير القسري للسكان المحليين خلال الهجوم على تول". وأضافت "أدعو السلطات الإثيوبية إلى ضمان إجراء تحقيقات فورية في هذا الهجوم والتأكد من حصول الضحايا وعائلاتهم على الحقيقة والعدالة وتعويضات".

وتحدثت الأمم المتحدة عن خطف عدد غير معروف من الأشخاص خلال الهجوم والذين مصيرهم ما زال مجهولا. وطالبت باشليه "أنا أدعو السلطات إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استعادة المختطفين حريتهم".