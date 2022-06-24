تونس: "مخططات جدية" لاستهداف الرئيس قيس سعيد

فضيلة خليفي"عنصرا حاول الهجوم على نقطة أمنية أمام أحد المقرات الحساسة، وتم إحباط العملية والقبض على منفذها"

أعلنت الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، عن "معلومات مؤكدة تفيد بمخطط إخواني لاستهداف الرئيس التونسي، قيس سعيد، بالتزامن مع اعتقال أحد العناصر المسلحة قبل تنفيذ هجوم على نقطة أمنية حساسة، موضحة أنه تم "إحباط العملية الإرهابية الليلة المنصرمة".

وقال المتحدثة باسم الداخلية التونسية، فضيلة خليفي، إن "عنصرا حاول الهجوم على نقطة أمنية أمام أحد المقرات الحساسة، وتم إحباط العملية والقبض على منفذها وتم حجز أداة الجريمة"، مشيرة إلى أن "هناك معلومات جدية أخرى بشأن استهداف الرئيس التونسي والرئاسة"

وأوضحت أنه تم الإعلان عن هذه التهديدات بعد الكشف عنها، خاصة بعدما تجاوزت مرحلة التخطيط والتقرير من طرف الجهات الضالعة بها، ووصل الأمر إلى المراحل التنفيذية الأولى، مشيرة إلى أن التحريات لا تزال متواصلة في هذا الاتجاه، على اعتبار أنه يجب جمع أكبر قدر من التفاصيل بشأن هذه التهديدات التي أكدت أنها تهدف إلى تقويض الأمن العام التونسي.