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تونس: "مخططات جدية" لاستهداف الرئيس قيس سعيد

i24NEWS - AFP

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تظهر هذه الصورة التي التقطت في 13 ديسمبر 2021 شاشة تلفزيونية بالعاصمة التونسية تونس تعرض إعلانا للرئيس التونسي قيس سعيد قال فيه إن البرلمان التونسي سيبقى معلقا حتى موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر 2022 ،
FETHI BELAID / AFPتظهر هذه الصورة التي التقطت في 13 ديسمبر 2021 شاشة تلفزيونية بالعاصمة التونسية تونس تعرض إعلانا للرئيس التونسي قيس سعيد قال فيه إن البرلمان التونسي سيبقى معلقا حتى موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر 2022 ،

فضيلة خليفي"عنصرا حاول الهجوم على نقطة أمنية أمام أحد المقرات الحساسة، وتم إحباط العملية والقبض على منفذها"

أعلنت الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، عن "معلومات مؤكدة تفيد بمخطط إخواني لاستهداف الرئيس التونسي، قيس سعيد، بالتزامن مع اعتقال أحد العناصر المسلحة قبل تنفيذ هجوم على نقطة أمنية حساسة، موضحة أنه تم "إحباط العملية الإرهابية الليلة المنصرمة".

Video poster

وقال المتحدثة باسم الداخلية التونسية، فضيلة خليفي، إن "عنصرا حاول الهجوم على نقطة أمنية أمام أحد المقرات الحساسة، وتم إحباط العملية والقبض على منفذها وتم حجز أداة الجريمة"، مشيرة إلى أن "هناك معلومات جدية أخرى بشأن استهداف الرئيس التونسي والرئاسة"

وأوضحت أنه تم الإعلان عن هذه التهديدات بعد الكشف عنها، خاصة بعدما تجاوزت مرحلة التخطيط والتقرير من طرف الجهات الضالعة بها، ووصل الأمر إلى المراحل التنفيذية الأولى، مشيرة إلى أن التحريات لا تزال متواصلة في هذا الاتجاه، على اعتبار أنه يجب جمع أكبر قدر من التفاصيل بشأن هذه التهديدات التي أكدت أنها تهدف إلى تقويض الأمن العام التونسي.

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