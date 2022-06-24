المغرب: مقتل 4 أمنيين و45 مهاجرا غير شرعيا في اشتباكات عنيفة اندلعت أمام سياج مدينة مليلية

"رصد مجموعة من المهاجرين تضم أكثر من 2000 مهاجر تقريبا يقتربون من الحدود وأن 130 شخصا دخلوا مليلية"

لقي أربعة مسؤولين أمنيين مغاربة مصرعهم و45 مهاجرا (من دول جنوب الصحراء الكبرى) حاولوا دخول إسبانيا في منطقة مليلية (شمال المغرب) خلال اشتباكات اندلعت صباح الجمعة، في محاولة لاختراق جدار مليلية على الأراضي المغربية.

وأفادت صحيفة «لارازون»، نقلا عن مصادر مطلعة أن نحو ألفي مهاجر حاولوا، الجمعة، دخول جيب مليلية الإسباني من المغرب، وتمكن نحو 130 شخصاً منهم من ذلك.

ووفق متحدث باسم الشرطة الإسبانية، فإنه "تم رصد مجموعة من المهاجرين تضم أكثر من 2000 مهاجر تقريبا يقتربون من الحدود الجمعة"، مضيفاً أن" 130 شخصا تمكنوا من الدخول إلى الأراضي الإسبانية وهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى"

وقالت السلطات الإسبانية إنه رغم التعاون المكثف مع القوات المغربية، فقد تمكنت المجموعة من القفز في الساعة 8:40 صباحًا بالتوقيت المحلي. والخميس، سجلت إصابة 116 عنصر أمن مغربي، في اشتباكات مع ما يقارب 500 مهاجر غير نظامي من جنوب الصحر كانوا يتجمعون في منطقة جبلية بالقرب من مدينة مليلية كخطوة أولى للعبور إلى إسبانيا، بحسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء الإسبانية.

وهذه هي المرة الثانية في أقل من أسبوع التي تشهد اشتباكات عنيفة من هذا النوع في هذا المكان.

وعاشت منطقة مليلية لأول مرة منذ معاودة فتح الحدود البرية بين المغرب وإسبانيا، يوميا عصيبا أمس الخميس واليوم الجمعة، وذلك بعد قيام المئات من المهاجرين غير النظاميين المتحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، باقتحام أسوار المدينة عنوة الأمر الذي أدى إلى اصطدامات مع عناصر الأمن المغربية والإسبانية، وأعاد إلى الأذهان مطالب الحرس المدني الإسباني بالرفع من تعداد قواته.