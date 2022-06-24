تونس: إحباط محاولة استهداف أكبر كنيس يهودي في العاصمة والقبض على المنفذ

"تم القبض على المسلح الذي كان سيقوم بتنفيذ العملية أمام أحد المقرات الحساسة بتونس العاصمة دون تحديدها"

كشفت مصادر أمنية تونسية، اليوم الجمعة، أن "شخصا مسلحا بسكين حاول طعن عنصرين أمنيين كانا مرابطين أمام الكنيس اليهودي وهو الأكبر في وسط العاصمة تونس ليلة أمس أسفر عن إصابة أمنيين الأول بطعنة في الكتف، والثاني بطعنة في اليد".

وأعلنت صباح اليوم الجمعة المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي عن إحباط مخططّ إرهابي، ليلة البارحة الخميس".وأضافت أنه "تم القبض على عنصر "ذئب منفرد" كان سيقوم بتنفيذ العملية أمام أحد المقرات الحساسة بتونس العاصمة، دون تحديدها، وذلك بفضل اليقظة وفطنة الأمنيين وخبرتهم"

وأكدت ذات المصادر، مفضلة عدم التصريح بهويتها كونها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام، أن الذئب المنفرد (مصطلح يطلق على الإرهابيين والمتطرفين الذين لا ينتمون لتنظيم بعينه) الذي تحدث عنه المسؤولون في وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الجمعة.

وأكدت أنه "تمّ توقيف هذا الإرهابي وهو متطرف ديني من أصحاب السوابق العدلية محكوم بالسجن لمدّة 17 سنة، وغادر السجن سنة 2021 كما تم حجز آلة الجريمة"