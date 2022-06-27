السودان تتهم الجيش الإثيوبي بإعدام 8 أسرى سودانيين كانوا لديه وتعتزم استدعاء سفير أديس أبابا لدى الخرطوم

السودان"إثيوبيا عرضت جثث الأشخاص الذين تم إعدامهم على الجمهور" وتعهدت بالرد "على هذا التصرف الجبان بما يناسبه"

اتهمت القوات المسلحة السودانية، أمس الأحد، الجيش الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين بالإضافة إلى مواطن سوداني "كانوا أسرى لديه" في ما أعلنت الخارجية السودانية أنها ستستدعي سفير أديس أبابا لديها، في وقت لاحق اليوم الإثنين، للاحتجاج على "فعلتها".

وقالت الخارجية السودانية في بيان، إنها تدين بـ"أشد العبارات ما أقدم عليه الجيش الإثيوبي من جريمة نكراء تجافي مبادئ القانون الإنساني الدولي بقتله سبعة أسرى من الجنود السودانيين ومواطن مدني بعد اختطافهم من داخل الأراضي السودانية بتاريخ 22 يونيو/حزيران الجاري واقتيادهم إلى داخل الأراضي الإثيوبية وقتلهم والتمثيل بجثثهم على الملأ"

ومن جهته قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية نبيل عبد الله "إن الجيش الإثيوبي أعدم 7 جنود سودانيين ومواطنا كانوا أسرى لديه، ثم عرضهم على المواطنين بكل خسة ودناءة، هذا الموقف الغادر لن يمر دون رد مناسب"، حسب موقع أورو نيوزعربية.

ولم ترد السلطات الإثيوبية بعد على طلب للتعليق.