البوليساريو: قصف مغربي يستهدف عناصر من الجبهة في الصحراء قرب الحدود مع الجزائر

يرجح أن يكون القصف المغربي جاء ردا على بعض "المناوشات العسكرية الخاطفة" التي يقوم بها عناصر البوليساريو

ذكر موقع "الصحراوي"الموالي لجبهة البوليساريو، أن "القوات المسلحة الملكية المغربية، قصفت عناصر من الجبهة قرب الحدود مع الجزائر والتي انطلقت من الجدار العسكري الذي يعبر منطقة المحبس"مشيرا إلى أنه "سمع دوي انفجارات متواصل في المنطقة نتيجة سقوط قذائف صاروخية".

ولم يشر المصدر ذاته، ما إذا كان الهجوم قد خلف قتلى أو إصابات أو خسائر في المعدات العسكرية للجبهة المدعومة من الجزائر.

ويرجح أن يكون القصف المغربي جاء ردا على بعض المناوشات العسكرية الخاطفة التي يقوم بها عناصر البوليساريو في منطقة المحبس لضرب القوات المغربية خلف الجدار الأمني، حيث سبق أن قامت القوات المغربية بالعديد من الأقصاف في المنطقة أدت إلى خسائر في الأرواح والعتاد للبوليساريو

وكان موقع "الصحراوي" قد كشف في تقرير سابق أن الضربات الجوية التي نفذتها القوات المغربية في الصحراء، منذ عودة المواجهات مع الجبهة في المنطقة في أواخر عام 2020 إلى غاية آخر قصف معلوم حدث في أبريل/نيسان المنصرم أدت إلى مقتل 30 شخصا.