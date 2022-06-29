القضاء التونسي يتهم رئيس حركة النهضة و32 شخصية أخرى بـ"الانتماء إلى تنظيم إرهابي وغسيل الأموال"

"قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وجّه 17 تهمة إلى المتهمين وعددهم 33"

أعلنت وكالة الأنباء التونسية الرسمية"تاب"، أن "القضاء التونسي وجه رسميا تهمة الارهاب إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و23 شخصية أخرى"، بحسب محامية ضمن فريق يتولى قضية اغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

ونقلت الوكالة عن المحامية إيمان قزارة قولها "تم توجيه الاتهام في هذه القضية (اغتيال بلعيد والبراهمي) بشكل رسميّ إلى 33 شخصا من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي"

وأضافت أن "قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب وّجه 17 تهمة إلى المتهمين وعددهم 33"وقالت ايضا ان "من أبرز هذه التهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي وغسيل الأموال".

وكان القضاء التونسي قرر فتح تحقيق في الجهاز السري لحركة النهضة، "المتهم بالتورط في اغتيال المعارضين السياسيين بلعيد وبراهمي سنة 2013، حيث أذنت وزيرة العدل ليلى جفال للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لتعهيد وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح ما يستوجب من تتبعات."

ويأتي هذا القرار على خلفية شكاية قدمت إلى وزيرة العدل من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي بلعيد وبراهمي، ضد عدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.

وكان بلعيد رئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد اغتيل في فبراير/شباط 2013 أمام منزله بالعاصمة فيما اغتيل البراهمي رئيس حزب التيار الشعبي في يوليو/تموز 2013 أمام منزله بالعاصمة.