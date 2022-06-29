الجزائر تنسحب من اجتماع عربي نظم في تونس بسبب خريطة المغرب التي تتضمن الصحراء

"عدم ظهور خارطة فلسطين ولبنان بشكل بارز إضافة الى غياب حدود واضحة للصحراء ضمن خارطة الوطن العربي"

أعلن الوفد الجزائري انسحابه من اجتماع المؤتمر القومي حول التحول الرقمي لتطوير مؤسسات الضمان الاجتماعي، المنظم في تونس احتجاجا على "عدم ظهور خارطة فلسطين ولبنان بشكل بارز إضافة الى غياب حدود واضحة للصحراء ضمن خارطة الوطن العربي التي اعتمدها فرق تنظيم المؤتمر".

وشدد الوفد على أن "الهدف هو جمع الدول العربية لا التفرقة، مؤكدا أن خارطة الوطن العربي التي اعتمدتها المنظمة تشمل الوطن العربي دون اظهار اعلام بلدانه"

وقال رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي محمد الكركي في تصريحات نقلتها تقارير تونسية “إن الوفد الجزائري، المشارك في المؤتمر القومي حول التحول الرقمي لتطوير مؤسسات الضمان الاجتماعي الذي تحتضنه تونس اليوم الثلاثاء 28 وغدا الاربعاء 29 يونيو 2022، قد انسحب من أشغال افتتاح المؤتمر"

ودعت جامعة الدول العربية جميع شركائها في الدول العربية إلى اعتماد خريطة موحدة في جميع التظاهرات، مرفقة بصورة لخريطة الدول العربية، والتي تضم خريطة المغرب كاملة.

ونقلت الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب إلى أعضائها وجميع الأمناء العامين للاتحادات العربية المهنية، مذكرة الجامعة العربية قصد الاطلاع على فحواها.

وفي مراسلته للاتحادات العربية، طالب جمال عبد الرزاق قادري، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، من أعضاء الاتحاد اعتماد المصور المرفق المتضمن لخريطة المغرب كاملة في جميع الأنشطة والفعاليات والبرامج المنفذة في المنظمات العضو في الاتحاد.