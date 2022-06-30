السودان: مقتل سبعة متظاهرين أثناء احتجاجات حاشدة مناهضة للانقلاب العسكري

وبذلك يرتفع عدد القتلى في الاحتجاجات إلى 108 منذ انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر بقيادة قائد الجيش البرهان

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الخميس، عن مقتل سبعة أشخاص بالرصاص في أم درمان من المتظاهرَين ضد الانقلاب العسكري وبذلك يرتفع عدد القتلى في الاحتجاجات إلى 108 منذ انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر بقيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وقالت اللجنة، في بيان، إن "4 أشخاص قتلوا لم يتم التعرف على بياناتهم بعد إثر إصابتهما بـرصاص مباشر في الصدر أطلقته قوات السلطة في مليونية 30 يونيو/حزيران".وأضافت: "كما وردنا أن هناك الكثير من الإصابات وسط المتظاهرين السلميين في كل من مدينة أم درمان ومدينة بحري ومدينة الخرطوم".

وتظاهر آلاف السودانيين، صباح اليوم الخميس، في شوارع الخرطوم وضواحيها مرددين شعارات تطالب بإسقاط نظام عبد الفتاح البرهان العسكري في حين كانت خدمة الانترنت مقطوعة في البلاد، بعد ثمانية أشهر من حركة احتجاج ضد انقلاب تشرين الأول/أكتوبر تعرّضت لقمع دامٍ.

وعشية الاحتجاجات، قتلت قوات الأمن السودانية متظاهرا خلال مسيرات نظمت مساء الأربعاء. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية المؤيدة للديموقراطية إن المتظاهر توفي بعد أن أصيب "برصاصة في الصدر" خلال مسيرات في شمال الخرطوم.

رغم كل شيء، هتف المتظاهرون الخميس في الضاحية الشمالية الشرقية للخرطوم "الشعب يريد إسقاط البرهان" و"لو مُتنا كلنّا، ما يحكمنا العسكر"، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

وكان الناشطون المنادون بالديموقراطية وعدوا بتظاهرات حاشدة لإرغام الجيش على إعادة السلطة إلى المدنيين، بعد انقلاب تشرين الأول/اكتوبر الذي أدى الى تفاقم الازمة السياسية والاقتصادية، وذلك خلال يوم يحمل رموزًا كثيرة في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا.