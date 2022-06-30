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المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاقية لبناء خمس مستشفيات بسعة 1000 سرير يشمل جهتي الداخلة ووادي الذهب في الصحراء

i24NEWS

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وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وجاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض ومئير بن شبات ، مستشار الأمن القومي لدولة إسرائيل في الرباط ، المغرب ، الثلاثاء ، 22 ديسمبر ، 2020.
(AP Photo /Abdeljalil Bounhar)وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وجاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض ومئير بن شبات ، مستشار الأمن القومي لدولة إسرائيل في الرباط ، المغرب ، الثلاثاء ، 22 ديسمبر ، 2020.

في سياق الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وإسرائيل تخص تعزيز الاستثمار والابتكار بما في ذلك القطاع الصحي.

  ذكر بيان صادر عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، اليوم الخميس، أن الوزارة وقعت "مذكرة التفاهم ببناء بعض المؤسسات الاستشفائية بالمغرب، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب إسرائيل تشمل المرحلة الأولى من تشييد 5 مؤسسات استشفائية بسعة تناهز 1000 سرير على مستوى جهات الداخلة وادي الذهب في الصحراء، فاس مكناس، درعة تافيلالت، جهة الشرق وجهة مراكش آسفي.

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يأتي ذلك في سياق الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وإسرائيل والتي تخص تعزيز الاستثمار والابتكار في العديد من المجالات، بما في ذلك القطاع الصحي.

 وأفاد البيان أن المبادرة تندرج في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تهدف إلى تنفيذ برنامج استثماري يهم تصميم وبناء وتجهيز بعض المؤسسات الاستشفائية بمساهمة مالية من شركة I.M.S OVADIA GROUP LTD تقدر بنحو 5 مليارات درهم.

وترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت طالب، بمقر الوزارة بالرباط، مراسيم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارة، وشركة I.M.S OVADIA GROUP LTD بحضور أطر من الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية.

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