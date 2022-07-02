المغرب: وزارة الصحة تعتمد "جرعة رابعة" من اللقاحات المضادة لكورونا

أضافت الوزارة في بيان لها، أن على الأشخاص غير المطعمين بشكل كامل إلى الإسراع بأخذ جرعة ثالثة معززة

اعتمدت وزارة الصحة بالمغرب، اليوم السبت، الجرعة الرابعة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لكبار السن والأشخاص ذوي “عوامل المراضة”، وذلك لضمان الحماية من هذا الفيروس.

ودعت الوزارة بناء على توصيات اللجنة العلمية بالمغرب، الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 60 سنة، على وجه الخصوص، وكذا الأشخاص البالغين 18 سنة فما فوق الذين يعانون من عوامل المراضة إلى أخذ جرعة تذكيرية من اللقاح ضد فيروس “كوفيد-19” بعد مرور 6 أشهر من تلقي الجرعة الثالثة المعززة، حسب موقع ماب إكسبريس المغربي.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن على الأشخاص غير المطعمين بشكل كامل إلى الإسراع بأخذ جرعة ثالثة معززة بعد مرور أربعة أشهر من أخذ الجرعة الثانية، مشيرة إلى أن "الأشخاص الذين تم تأكيد إصابتهم بفيروس “كوفيد-19” حديثا يمكنهم تلقي جرعة تذكيرية بعد الأسابيع الأربعة التي تلي انتهاء فترة الإصابة بالفيروس".

وأكدت الوزارة أن "على المواطنات والمواطنين، ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية من ارتداء للكمامات بشكل سليم في الأماكن العمومية المغلقة والتجمعات البشرية، مع الحفاظ على غسل الأيدي والتباعد الجسدي، ولا سيما خلال مناسبتي عيد الأضحى المبارك والعطلة الصيفية للحفاظ على وضع ٱمن للجميع وتجنب أي انتكاسة وبائية".