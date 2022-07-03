الانتخابات في ليبيا/عقيلة صالح: "لن نمنع أي ليبي من المشاركة في الانتخابات ولا إقصاء لأحد"

أكد عقيلة رفض تدخل سفير الولايات المتحدة ريتشارد نورلاند، في الشأن الليبي ووصف مقترحه "دعوة لاستمرار الانقسام"

أوضح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن الخلاف بين مجلسي النواب و"الأعلى للدولة" يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، لا سيما أن أكثر من 20 شخصا يحملون جنسية مزدوجة تقدموا لانتخابات الرئاسة، بحسب النشر في روسيا اليوم.

وفي حوار مع مع قناة "الحدث" مساء السبت قال عقيلة: "لن نمنع أي ليبي من المشاركة في الانتخابات، لا إقصاء لأحد، ويجب أن نسمح للجميع بالترشح، والليبيون سيقررون لمن سيصوتون"، وأكد رفض "تدخل" سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في الشأن الليبي، موضحا أن مقترحه بشأن الانتخابات "دعوة لاستمرار الانقسام".

والثلاثاء، قال نورلاند إنه "يمكن إجراء انتخابات عامة في ليبيا دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين"، مضيفا أن آلية للإشراف على الإنفاق يمكن أن تساعد في الحكم لفترة مؤقتة.

وأكد عقيلة ضرورة عرض القاعدة الدستورية للانتخابات للاستفتاء الشعبي، وقال: "كان هناك خلاف حول ثمانية مواد بشأن الدستور، واقترحت أن يستفتى الليبيون فيها"، وشدد على ضرورة عدم تدخل أي سلطة تنفيذية في عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وفيما صرح عقيلة لل"حدث" أنه لم يغير اتفاقه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، قال الأخير الجمعة إن: " قيلة صالح قال لي حرفيا نتفق معكم على عدم ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات وانتهى الاجتماع على ذلك.. لكننا فوجئنا ليلا بأن وفد النواب يطالب بإلغاء شرط عدم حمل جنسية ثانية للمترشح وقابلنا طلبه برفض قاطع".