مصر : إغلاق شواطئ بالبحر الأحمر بعد مقتل سائحتين هاجمتهما سمكة قرش

أعربت الوزارة أسفها عن الحادث متقدمة ببالغ التعازي لأسر الضحيتين.

أعلنت محافظة البحر الأحمر المصرية، عن إغلاق الشواطئ وتعليق السباحة من منطقة سهل حشيش وحتى منطقة مكادي، وذلك بعدما لقيت سائحتان حتفهما إثر قيام سمكة قرش بمهاجمتهما جنوب الغردقة.

وأكدت وزارة البيئة المصرية في بيان، اليوم الأحد، أن امرأتين قُتلتا جنوب مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر، إثر تعرضهما لهجوم سمكة قرش أثناء ممارستهما السباحة، مشيرة إلى أن فريق العمل المختص بالوقوف على أسباب الحادث "يقوم باستكمال مهام عمله للتوصل بشكل دقيق لأسباب السلوكيات التى نتجت عن سمكة القرش المتسببة فى الحادث تجاه الفقيدتين".

ولم يوضح البيان جنسيتي الضحيتين، إلا أن قرار محافظ البحر الأحمر جنوب شرق البلاد بإغلاق بعض شواطئ المنطقة التي وقع بها الحادث وعدم ممارسة أي أنشطة بحرية بها لمدة ثلاثة أيام، أشار إلى "رصد ظهور سمكة قرش من النوع ماكو في محيط منطقة سهل حشيش .. وإصابة سائحة نمساوية ببتر في الذراع الأيسر بادعاء الإصابة من سمكة القرش".

وأعربت الوزارة أسفها عن الحادث متقدمة ببالغ التعازي لأسر الضحيتين.

وقال مصدران أمنيان لرويترز في وقت متأخر السبت إن الحادث وقع صباح الجمعة وإن قرار إغلاق الشواطئ صدر في مساء نفس اليوم.

ومنذ الجمعة، يتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في مصر بشكل واسع، مقطع فيديو قصير باعتباره شريط الحادث يظهر فيه شخص في المياه يستغيث ومحاط ببقعة من الدماء. لكن لم يتم التحقق بشكل مستقل من حقيقة الفيديو، الذي لم يظهر هجوم القرش.