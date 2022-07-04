البرهان: لن نشارك في المفاوضات السياسية بالسودان

وصرح البرهان الإثنين أنه بعد تشكيل حكومة مدنية "سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة

أعلن قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الحاكم، عبدالفتاح البرهان، عن قرار الجيش عدم المشاركة في المفاوضات الجارية لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات. وأضاف "نأمل في انخراط القوى السياسية في حوار فوري"، وسط تأكيده على أن "القوات المسلحة ملتزمة بالعمل مع جميع مكونات الشعب السوداني"، بحسب العين الإخبارية.

ودفعت الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ومجموعة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية (إيغاد) عبر ما يعرف باسم "الآلية الثلاثية"، باتجاه إجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين، فيما عارضت كتل المعارضة الرئيسية، مثل قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة، خوض هذا الحوار.

وصرح البرهان الإثنين أنه بعد تشكيل حكومة مدنية "سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولى القيادة العليا للقوات النظامية يكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع".

وفي الأثناء يواصل مئات السودانيين اعتصامهم لليوم الخامس على التوالي، في شوارع الخرطوم وضواحيها للمطالبة بحكم مدني ووضع حد للانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش العام الماضي.