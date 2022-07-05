الجزائر: عفو رئاسي يشمل 14914 سجينا في الذكرى الستين لعيد الاستقلال

تستعد البلاد لإجراء عرض عسكري يعد الأضخم في تاريخ البلاد، بمشاركة القوات المسلحة الجوية والبرية والبحرية،

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الإثنين، 5 قرارات تشمل 14914 محبوسا، محكوما عليهم نهائيا في جرائم القانون العام بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال والشباب. فيما تستعد البلاد لإجراء عرض عسكري يعدّ الأضخم في تاريخ البلاد، بمشاركة القوات المسلحة الجوية والبرية والبحرية، وبحضور وفود رؤساء دول وحكومات من مختلف البلدان.

وبمقتضى هذه المراسيم، وطبقا للدستور، يستفيد من هذا العفو بالاضافة لما سبق المتابعين في قضايا، مثل إخفاء أشياء مسروقة، النصب، التعدي على الأملاك العقارية، استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض تحريضية، حيث سيستفيد هؤلاء من تخفيض مدة العقوبة بـ 18 شهرا، لأقل من 65 سنة، و24 شهرا للذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة، كما سيستفيد غير المحبوسين منهم من تخفيض في العقوبة بـ 24 شهرا.

وفي السياق بعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برسالة إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون هنأه فيها بمرور 60 عاما على استقلال الجزائر عن فرنسا، معربا عن أمله "بتعزيز العلاقات القوية أساساً" بين البلدين، بحسب ما أعلن قصر الإليزيه مساء الإثنين.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّ إكليلاً من الزهر سيوضع أيضا الثلاثاء باسم ماكرون على "النصب التذكاري الوطني لحرب الجزائر والمعارك في المغرب وتونس" في رصيف برانلي في باريس إحياء لذكرى الأوروبيين ضحايا مجزرة وهران التي وقعت في نفس يوم الاستقلال في 5 تموز/يوليو 1962.