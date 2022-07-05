السودان : قوى الحرية والتغيير ترفض اعلان البرهان وتعتبره "خديعة" وتحض على مواصلة الاحتجاجات

في شوارع الخرطوم أصر محتجون على تحدي قوات الأمن وإبقاء العوائق الموضوعة لقطع الطرق

رفضت قوى الحرية والتغيير، ائتلاف المعارضة الرئيسي في السودان، اليوم الثلاثاء إعلان قائد الانقلاب العسكري في السودان "إفساح المجال" لتشكيل حكومة مدنية، ووصفته بأنه "خديعة" داعية إلى مواصلة الاحتجاجات.

وكان الفريق عبد الفتاح البرهان الذي نفذ الانقلاب العسكري في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2021، قد أعلن بشكل مفاجئ أمس الإثنين "عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في مفاوضات (الحوار الوطني) الجارية حاليا لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية... وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال... (متطلبات) الفترة الانتقالية".

ووصف القيادي في قوى الحرية والتغيير طه عثمان خطاب البرهان بأنه "أكبر خديعة بل هو أسوأ من انقلاب 25 أكتوبر"، مضيفا أن "الأزمة ستنتهي بتنحي سلطة الانقلاب وبأن تشكل قوى الثورة السلطة المدنية".

وجاء في بيان للائتلاف المعارض، اليوم الثلاثاء، أن "قرارات قائد السلطة الانقلابية هي مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي.. واجبنا جميعا الآن هو مواصلة التصعيد الجماهيري بكافة طرقه السلمية من اعتصامات ومواكب والاضراب السياسي وصولاً للعصيان المدني الذي يجبر السلطة الانقلابية على التنحي".

وأعلنت قوى الحرية والتغيير موقفها خلال مؤتمر صحافي عقدته بمقر حزب الأمة بمدينة أم درمان غرب العاصمة السودانية للرد على اعلان البرهان.

وقال صديق الصادق المهدي القيادي بالائتلاف المعارض للصحافيين "قوي الحرية والتغيير لن تكون جزءًا من إجراء فيه قسمة سلطة".

ومن جانبه أكد القيادي بالحرية والتغيير عمر الدقير في مؤتمر "لن ينقطع تواصلنا مع الآلية الثلاثية فهي أطراف دولية واقليمية جاءت لمساعدة السودانيين".

في شوارع الخرطوم أصر محتجون على تحدي قوات الأمن وإبقاء العوائق الموضوعة لقطع الطرق على الرغم من الحصيلة الفادحة لقتلى الاحتجاجات الأسبوع الماضي.