الأمم المتحدة تؤكد مصرع 22 مهاجرا من مالي في مركب قبالة شواطئ ليبيا

تابعت صفاء مسهلي، "بحسب الناجين قضى خلال الرحلة 22 مهاجرا كلهم من مالي. وقالوا إن سبب الوفاة الغرق والتجفاف"

أعلنت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، أن 22 مهاجرا من مالي لقوا مصرعهم في مركب قبالة شواطئ ليبيا.

وأضافت لمنظمة الدولية للهجرة أن " 61 شخصا انقذوا من قبل خفر السواحل الليبيين وأعيدوا إلى اليابسة بعدما أمضوا تسعة أيام في البحر على متن قارب مطاط".

وفي نفس السياق، قالت الناطقة باسم المنظمة، صفاء مسهلي، إن "المهاجرون كانوا قد ابحروا من مدينة الزوارة الليبية قرب الحدود مع تونس على متن مركب مطاط في 22 حزيران/يونيو"، مشيرة إلى أنه "بعد تسعة أيام في البحر، رصدهم حرس الحدود الليبيون، وقد نقلوا إلى اليابسة السبت الماضي".

وتابعت صفاء مسهلي، "بحسب الناجين قضى خلال الرحلة 22 مهاجرا كلهم من مالي. وقالوا إن سبب الوفاة الغرق والتجفاف. وبين القتلى ثلاثة أطفال"، مؤكدة أن "العدد الإجمالي للناجين هو 61 غالبيتهم من مالي".

ومضت تقول إن بعض المهاجرين كانوا في وضع صحي سيء جدا وقد نقلتهم المنظمة الدولية للهجرة إلى مستشفيات.

وأوضحت أن "المهاجرين البقية اقتيدوا إلى مركز الاحتجاز المايا".

أصبحت ليبيا معبرا رئيسيا للمهاجرين بطريقة غير قانونية باتجاه أوروبا في ظل الفوضى التي تلت الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.

وفي حين قضى الكثير من المهاجرين غرقا، رصد خفر السواحل الليبيون المدعومون من إيطاليا والاتحاد الأوروبي آلاف المهاجرين الآخرين وأعادوهم إلى ليبيا.