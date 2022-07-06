زيارة دي ميستورا للمغرب: الأمم المتحدة ترد على اتهامات الجزائر والبوليساريو بعرقلة زيارته للصحراء

"الأمر يعود إليه لكنه يتطلع للقيام بذلك في زياراته القادمة وأن الهدف من الزيارةهو تحريك المسار السياسي للصحراء

نفت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، وجود أي قيود على تحركات مبعوثها للصحراء ، ستيفان دي ميستورا، مؤكدة أن قراره عدم التوجه الي الأقاليم الجنوبية، خلال زيارته الحالية للمغرب “أمر يعود إليه لكنه يتطلع للقيام بذلك في زياراته القادمة" مشددا على أن الهدف هو تحريك المسار السياسي في المنطقة.

ويأتي توضيح الأمم المتحدة في ظل حديث البوليساريو ، عن ضرورة "التصرف بشفافية كاملة والكشف عن الأسباب التي حالت دون قيام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء بزيارته الأولى إلى الإقليم"، رابطة الأمر بـ" الاستمرار في سياسة العرقلة التي تقوض بشكل خطير آفاق إعادة إطلاق عملية السلام".

وأعربت جبهة البوليساريو الاثنين المنصرم عن “أسفها الشديد” لذلك، متهمة الرباط “بمنعه من أن يشاهد بأم العين الوضع على الأرض في الأراضي الصحراوية"

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، حيث كان يرد على أسئلة الصحفيين بشأن أسباب إلغاء المبعوث الأممي زيارته التي كانت مقررة سلفا إلى الصحراء خلال وجوده في المغرب، كما أنه يأتي ردا على اتهامات الجزائر والبوليساريو، للمغرب، بمنع دي ميستورا من زيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة وقال دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليوم، “السيد دي ميستورا يتمتع بحرية حركة كاملة ولا توجد أي قيود على تحركاته.. وهو الذي يختار المكان الذي يريد التوجه إليه”.

وعلى خلفية الزيارة التي يقوم بها المبعوث الأممي للصحراء إلى الرباط، وجهت الجزائر اتهامات جديدة للمغرب، معتبرة أن السلطات المغربية تعرقل مهمة ستافان دي ميستورا بفرض شروط على زيارته الجديدة.

وقال عمار بلاني، المسؤول الجزائري، في تصريح صحفي، الاثنين، إن الأمر لا يتعلق بالزيارة التي يقوم بها المبعوث الأممي حاليا إلى المغرب، والتي كان من المقرر أن يزور فيها بعض “المناطق الصحراوية للحديث مع الممثلين الأصليين للشعب الصحراوي”