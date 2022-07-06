تونس: قرار قضائي باستجواب راشد الغنوشي في قضية "نماء تونس" يوم 19 يوليو الجاري

بعد تجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية للغنوشي ونجله معاذ وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام وآخرين

أصدر قاض مكافحة الإرهاب في تونس، اليوم الأربعاء، قرارا باستجواب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يوم 19 يوليو/تموز الجاري في قضية جمعية "نماء تونس" بعد تجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية للغنوشي ونجله معاذ وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام و30 آخرين منهم رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي.

وكانت لجنة التحاليل المالية، التابعة للمصرف المركزي التونسي، قد أمرت أمس الثلاثاء، البنوك والبريد بالتحفظ على أموال عدد من الشخصيات السياسية المتهمة فيما عُرف بقضية جمعية "نماء تونس" الخيرية التي تقول إنها تعمل على جلب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد، في حين تتهمها السلطات بتلقي أموال أجنبية وتبييض أموال وتهديد أمن الدولة الداخلي.

وكان قاض تونسي أصدر في مايو/أيار المنصرم حظرا على سفر عدة أشخاص من بينهم الغنوشي الرئيس السابق للبرلمان المنحل.

والغنوشي (81 عاما) من أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد منذ أن سيطر الأخير على السلطات التنفيذية العام المنصرم وأقال الحكومة ثم حل البرلمان، وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفها المعارضون بأنها انقلاب، كما قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز الجاري، وتقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.